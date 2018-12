Nadine Klein & Daniel Lott: Bestätigen sie dadurch ihre Beziehung?

In Nadine Kleins Liebes-Leben wird es definitiv nicht langweilig. Erst vor einigen Wochen gab die Ex-Bachelorette die Trennung von ihrem Ex Alex Hindersmann bekannt. Danach machten einige Gerüchte die Runde, dass Nadine mit ihrem zweiten Finalisten Daniel Lott anbändeln soll. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Nadine Klein: Zurück zu Kandidat Daniel Lott!

Daniel Lott schießt gegen Alex Hindersmann

Obwohl Alex bei der Bachelorette nicht nur seine Nadine eroberte, sondern ebenfalls alle weiblichen Fan-Herzen höher schlagen ließ, hat Daniel Lott von seinem Kontrahenten eine ganz klare Meinung. So erklärt er gegenüber " ": "Alex ist die sichere Bank. Ob ich jetzt der coolere Typ von uns beiden bin, sei dahingestellt. Aber ich würde behaupten, ich bin der lustigere, quirligere Typ, mit dem man auf jeden Fall jede Menge Spaß haben kann." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich würde jetzt nicht sagen, dass da Schadenfreude dabei ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich es nicht von Anfang an geahnt hätte." Definitiv harte Worte. Doch damit nicht genug. Eine Aussage sorgt bei allen Bachelorette-Fans für besonders viel Aufsehen...

Bestätigt Daniel dadurch die Beziehung?

Obwohl Nadine und Daniel sich noch nicht offiziell zu einer "Beziehung" äußerten, ist anzunehmen, dass zwischen den beiden mehr, als nur Freundschaft geht. So erklärt Daniel: "Alex wird natürlich im ersten Moment denken: 'Woa, was macht sie da? Kaum sind wir auseinander, schon trifft sie sich mit dem Zweitplatzierten'. Ist natürlich kein gutes Gefühl für ihn erst mal." Lüftet Daniel damit etwa das Liebes-Geheimnis? Mal sehen, ob Daniel und Nadine in den nächsten Wochen ihrer Liebe öffentlich machen. Wir können weiterhin gespannt sein...