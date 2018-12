Nadine Klein: Eiskalt! Hat SIE Alex Hindersmann nur ausgenutzt?

Reddit this

Zwischen dem einstigen -Paar herrscht Eiszeit: Alexander Hindersmann (30) hat seiner Wut über das Verhalten von Ex-Bachelorette (32) deutlich Luft gemacht. Liebes-Comeback? Ausgeschlossen! Doch wie ehrlich waren Nadines Gefühle für Alex überhaupt?

Bachelorette-Paar Nadine & Alex: Alles Fake?

Es sieht so aus, als hätte der Fitnesstrainer von Anfang an deutlich mehr in die Liebe investiert als Nadine. Auch kurz nach dem Show-Finale im September wollte sie noch nicht von einer Beziehung sprechen, redete lieber um den heißen Brei herum: „Damit tue ich mich tatsächlich schwer, das beim Namen zu nennen“, sagte sie da.

Echte Emotionen? Merkte man ihr nicht an. Und auch nach Bekanntgabe der Trennung gab es von ihr kein weiteres Wort dazu. Auch hier zeigte sich ihr Ex deutlich gefühlsbetonter. „Ich wollte um sie kämpfen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so“, sagt Alex jetzt. „Das Ding ist für mich durch, das Spiel ist zu Ende. Ich habe das Spiel leider erst verstanden, als es dann beendet war.“

Hat Nadine Alex und seine Liebe ausgenutzt?

Schließlich sorgt eine Lovestory nach der Show für noch mehr Aufmerksamkeit! Vor ihrer Teilnahme beim „Bachelor“ und der „Bachelorette“ bekamen ihre Insta-Bilder nur wenige Hundert Likes. Jetzt sind es auch mal fast 50.000, Werbekunden stehen bei ihr Schlange. Interessant: Nadine Klein hat eine abgeschlossene Musicalausbildung, ihr Traumberuf früher: Schauspielerin.

Alex fühlt sich von ihr gnadenlos hintergangen. „Ich will nicht zu viel erzählen“, sagt er. „Aber sie weiß, was vorgefallen ist. Und es wird einen Tag geben, wo das alles mal rauskommen wird.“ Bei Instagram wird er richtig wütend: „Das Karma wird dich irgendwann kriegen, und ich freue mich darauf.“ Hört sich an, als hätte Nadine sich nicht gerade angemessen verhalten. Zwischendurch war sogar mal ein Wiedersehen geplant, um über alles zu reden. „Wir hatten eigentlich noch mal vor zu sprechen. Aber das ist gestrichen. Sie hat mich überall blockiert und gelöscht. Es gibt keinen Kontakt mehr.“ Nadine hat Alex radikal aus ihrem Leben ausgeschlossen. „Und wenn sie sich nicht meldet, wird es auch keinen mehr geben.“

Alex Hindersmann hatte große Zukunftspläne

Dabei hatte er sogar schon mit dem Gedanken gespielt, für Nadine Klein aus der Nähe von Kiel nach Berlin zu ziehen: „Ich habe ihr Wohnungen geschickt, die wir uns gemeinsam anschauen könnten, aber von ihr kam ja nichts.“ Alex weiter: „Ich habe ihr irgendwann auch gesagt, dass ich sie liebe. Sie hat mir das aber nie gesagt, da kam relativ wenig.“ Für denjenigen, der in einer Liebesbeziehung mehr gibt als der andere, ist so was natürlich immer schwierig. Doch besonders mitfühlend scheint sich Nadine auch hier nicht benommen zu haben. Für Alex ist jetzt erst mal der Ofen aus. „An einer neuen Freundin habe ich im Moment auch null Interesse. Von Frauen habe ich erst mal die Schnauze voll.“ Bis hoffentlich irgendwann die Richtige kommt.