Nadine Klein: Er hat die finale Entscheidung gewonnen!

Heute Abend ist es wieder soweit! geht in die nächste Runde! kann dabei wieder zwischen ihren verbliebenen Herzmännern auswählen und darf entscheiden, wer eine Runde weiter darf.

Doch muss sie das überhaupt noch oder wurde bereits die finale Entscheidung getroffen?

Bachelorette Nadine Klein: Schwere Vorwürfe! Sie hat sich schon entschieden

Nadine Klein hat nur Augen für ihn

Obwohl Nadine noch reichlich Männer-Auswahl hat, hat es ihr ein Kandidat ganz besonders angetan: Alex! Immer wieder ist zu sehen, wie sich die beiden verliebte Blicke zu werfen und die ein oder andere romantische Situation zusammen erleben. Auch die Fans sind sich bereits sicher, dass Nadines finale Entscheidung bereits auf Alex gefallen ist. Dies wird zumindest unter einem seiner neusten Posts ersichtlich...

Nadine Klein: Alex ist der Gewinner

In seinem jüngsten " "-Post bereitet Kandidat Alex seine Fans mental auf die große Entscheidung heute Abend vor. So postet er ein Foto von sich, zu dem er kommentiert: "Gleich zwei Entscheidungen in einer Folge! Mir ist die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem die Familie mit ins Spiel kommt. Hier frage ich mich: Bin ich bereit Sie meiner Familie vorzustellen oder nicht?! Würdet Ihr sie mit nach Hause nehmen?" Die Antwort seiner Followers darauf ist eindeutig. So schreiben sie: "Ist eigentlich schon klar, dass er gewinnen wird finde ich man merkt ihr an, dass Nadine von niemand anderem etwas will." sowie "Ich finde, dass beide gut zusammenpassen würden. Und eigentlich ist sie doch sympathisch". Ob die Fans recht behalten werden? Wir können gespannt sein...