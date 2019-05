Nach ihrem Liebes-Aus mit Alex war es lange still im Liebes-Leben der Ex-Bachelorette . Doch dann die Überraschung. Via Instagram verkündete Nadine, dass sie einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Nun der nächste Jubel-Grund…

Andrej Mangold: Klatsche für Jenny ! Er amüsiert sich mit einer anderen!

Nadine Klein zeigte ihren Freund nur von der Seite

Via ließ Nadine gestern die Liebes-Bombe platzen und postete ein Foto von sich und ihrem Auserwählten, welches die beiden eng umschlugen am Strand zeigte. Das Traurige dabei: Nadine und ihr Tim Nicolas zeigten sich dabei lediglich von der Seite, sodass ihre Anhänger nur einen halben Blick auf den neuen Mann an Nadines Seite werfen konnten - bis jetzt! In ihrer Instagram-Story haben die Follower von Nadine nämlich nun die Möglichkeit, ihre Liebe in voller Pracht zu bewundern...

Nadine Klein und ihr Freund sind überglücklich: Instagram/nadine.kln

Nadine teilt süßen Pärchen-Schnappschuss

In ihrer Story teilt Nadine nun ein Foto mit ihrer Community, welches sie mit ihrem Freund in voller Pracht zeigt. Während ihre Anhänger ihren Angebeteten gestern nur von der Seite sehen konnten, strahlen Nadine und ihre neue Liebe nun verschmitzt in die Kamera und beweisen, wie glücklich sie miteinander sind. Ob die beiden uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...