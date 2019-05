Nadine Klein: Frisch verliebt! ER ist ihr neuer Lover!

Reddit this

Jubel-News bei Bachelorette Nadine Klein! Wie die Beauty nun verkündet, hat sie ihr Herz wieder vergeben und präsentiert stolz ihren neuen Freund an ihrer Seite!

Juhu! Jetzt ist es raus! Seit dem traurigen Beziehungs-Aus von Nadine Klein und Bachelorette-Liebe Alexander Hindersmann war es still in Nadines Gefühls-Leben. Doch jetzt sie schöne Überraschung...

Nadine Klein ist frisch verliebt

Via lässt nun die Liebes-Bombe platzen und postet ein Foto auf dem sie mit ihrem neuen Herz-Mann zu sehen ist. Nadine und ihr Tim Nicolas zeigen sich auf dem Bild eng umschlungen am Strand von Ibiza. Kommentiert wird der Schnappschuss von Nadine mit einem Herz-Emoji. Das so ein Post von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich.

Die Fans von Nadine Klein sind begeistert

Wie unter dem Bild der deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentierten sie: "Ohhhhh. unglaublich süß ihr beiden! Freue mich ihn mal kennen zu lernen. Alles Glück der Welt für euch" sowie "Omg wie schön. Du siehst unfassbar glücklich aus." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, wann uns Nadine mit dem nächsten Pärchen-Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!