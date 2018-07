Nadine Klein: Große Liebe NACH der Bachelorette!

Wieder mal sucht eine einsame Single-Schnitte nach einem romantischen Rosenkavalier. Diesmal verteilt Nadine Klein (32) als „Die Bachelorette“ (mittwochs, , 20.15 Uhr) einen Strauß voller (Hoffnungs-)Blümchen und lauert auf die große Liebe. Oder wie sie selbst nüchtern näselt: „Ich widme mich jetzt ganz dem Projekt Männer kennenlernen.“ Das könnte allerdings ein erfolgloses Unterfangen werden. Denn spätestens seit der Trennung von Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31) ist auch der letzte Funken Vertrauen, dass ein „Bachelor“- oder „Bachelorette“-Pärchen glücklich werden kann, erloschen.

Findet Nadine Klein die Liebe im TV?

Der gesamte „Jung, weiblich/männlich, Single“- -Kosmos ist ohnehin zu Rudis Resterampe mutiert, auf der es jeder mit jedem versucht. „ “, „Bachelor“, „Bachelorette“: Immer wieder tauchen dieselben (erfolglosen) Liebes-Frusties auf und spielen Bäumchen, wechsle dich. Auch Nadine säuselte sich eben noch durch die „Bachelor“-Staffel von Daniel Völz (33) – wurde allerdings ohne Rose wieder nach Hause gejagt. Und seit Neuestem ist auch bekannt, dass Niklas Schröder (29) die Ex-Kandidatin Jessi Neufeld (24) liebt und Yeliz Koc (24) mit Johannes Haller (30) durchs Mittelmeer jettet.

Nadine Klein: Überraschende Enthüllung über ihren Ex-Freund

Was lehrt uns das? Die große Liebe blieb beim "Bachelor" und der "Bachelorette" bisher aus. Aber hat dafür alle Chancen, ihren Mr. Right unter einem der ausrangierten Ex-Kandidaten zu finden. Es wirkt ganz so, als hätten alle ehemaligen Teilnehmer ihre eigene -App und würden munter untereinander daten. Man kennt sich, man knutscht sich. Mal abwarten, ob auch Bachelorette Nadine Klein in diesem Recycling-Becken am Ende die große Liebe auftut...