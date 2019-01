Alles fing so romantisch an. Im September bekam Alex Hindersmann die letzte Rose von . Doch nur zwei Monate später war wieder Schluss! "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind", verkündete Alex auf seinem -Account. "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung."

Nadine Klein und Daniel Lott haben wieder Kontakt aufgenommen

Doch schon kurz nach der Trennung kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Nadine und der Zweitplatzierte Daniel Lott ein Paar sind. Die beiden wurden erst kürzlich bei einem romantischen Date erwischt. "Sie wirkten vertraut, ab und zu berührten sich ihre Arme", erzählte ein Beobachter gegenüber "Promiflash". Doch was läuft da wirklich?

Nadine Klein: "Let's Dance"-Hammer!

Das ist der Beziehungsstatus von Nadine Klein

"Der aktuelle Beziehungsstatus: Immer noch Single - aber glücklich", stellte Nadine im Interview mit klar. "Zum Glück gibt es mehr Männer als die 'Bachelorette'-Kandidaten, von daher mal schauen. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer zwischen zwei Männern schwanken." Also doch kein Liebescomeback mit Daniel? "Ne, es gibt kein Comeback. Sagen wir mal so: Meine 'Bachelorette'-Geschichte ist ad acta gelegt." Mal sehen, ob sie uns bald mit einem anderen Mann an ihrer Seite überraschen wird...