Nadine Klein: Liebes-Überraschung nach Beziehungs-Aus!

Arme ! Obwohl sie und Alex beim Bachelorette-Finale so glücklich wirkten, gaben die beiden vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt. Nun muss Nadine die nächste Liebes-Klatsche verkraften...

Nadine Klein: Mager-Schock nach der Trennung

Nadine Klein: Kein Glück in der Liebe

Nach der Trennung von Nadine Klein und Alex ist es ruhig um das Liebes-Leben der Ex-Bachelorette geworden - im Gegensatz zu ihrem Liebes-Kandidaten Brian Dwyer. Obwohl der 28-Jährige von Nadine damals einen Bachelorette-Korb kassierte, konnte er sein Herz schon kurz nach den Dreharbeiten für eine neue Frau in seinem Leben öffnen. Dies verkündet Brian nun jedenfalls via " ".

Neue Beziehung für Ex-Bachelorette Teilnehmer

Wie Brian nun in einem süßen "Instagram"-Post verrät, hat er nach Nadine Klein eine neue Herz-Dame gefunden. So kommentiert er seinen süßen Pärchen-Schnappschuss mit den Worten: "So meine Freunde, hiermit lasse ich die Bombe jetzt platzen und teile euch mit, dass ich wieder in festen Händen bin." Welch liebevolle Botschaft. Und wie denkt Nadine darüber?

Obwohl es für Nadine momentan in Sachen Liebe nicht so freudig läuft, scheint sie sich für Brian und seine neue Freundin zu freuen. So gibt es für den Schnappschuss einen "Like" von der Ex-Bachelorette.