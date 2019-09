Nadine Klein: Na endlich! Liebes-Premiere auf dem Red Carpet

Nach der missglückten Beziehung mit „Bachelor“-Gewinner Alexander Hindersmann verriet im Mai dieses Jahres, dass sie wieder in festen Händen sei.

Dabei erzählte die 33-Jährige auch, dass sie ihre neue Beziehung möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.

Ex-"Bachelorette" Nadine Klein: Abrechnung mit TV-Datingshows

Doch zur Freude ihrer Fans zeigte sich Nadine Klein am Freitag bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019 in Leipzig – und zwar in Begleitung. Dies kündigte sie zuvor in ihrer -Story an: „Ich bringe heute jemand Besonderes mit.“

Auf dem Roten Teppich strahlte das verliebte Paar um die Wette. Und sie konnten kaum die Finger voneinander lassen. In einem Interview mit „Promiflash“ schwärmte Nadine Klein in den höchsten Tönen von ihrem Partner: „Ich liebe es, dass er so offen und aufgeschlossen ist. Er hat Hobbys und Interessen, ist aber trotzdem immer noch wahnsinnig offen für Neues und begeisterungsfähig. Und damit steckt er mich an.“

Nadine Klein: Die ehemalige „Bachelorette“ schwebt auf Wolke 7

Bei „ “ und „ “ konnte Nadine Klein ihr Glück nicht finden. Doch dann traf sie Tim – abseits der Kameras. Wie glücklich sie mit ihrem neuen Schatz ist, zeigte die Influencerin im August – und zwar mit einer romantischen Liebeserklärung bei Instagram.

„Danke, dass du in meinem Leben bist. Dass du mein Fels in der Brandung bist, mir jeden Tag aufs Neue Halt und Sicherheit schenkst. Danke, dass du mir den Glauben an die Liebe und an eine Beziehung mit Respekt, Vertrauen und Loyalität zurückgegeben hast. In dir habe ich nicht nur einen Partner, mit dem ich mein Leben teilen kann, sondern auch einen Freund, mit dem ich lachen und über Gott und die Welt reden kann. Dein Geburtstag ist ein Tag, an dem du von allen Seiten beschenkt wirst aber das größte und schönste Geschenk für mich, bist und bleibst du“, schrieb Nadine Klein zu einem zuckersüßen Pärchenbild.