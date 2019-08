Nadine Klein & Tim: Zuckersüße Verkündung an seinem Geburtstag!

hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht mit den Männern. Ex-"Bachelor" gab ihr einen Korb. Anschließend versuchte sie ihr Glück als "Bachelorette". Doch die Beziehung mit Sieger Alex Hindersmann scheiterte kurz nach der Ausstrahlung. Doch dann kam Tim…

Nadine Klein: "Danke, dass du mein Fels in der Brandung bist"

Im Mai ließ Nadine die Liebes-Bombe platzen. Auf verkündete sie, dass Tim Nicolas ihr neuer Freund ist. Jetzt haben die beiden gemeinsam seinen Geburtstag gefeiert. Als ganz besonderes Geschenk machte die Ex-"Bachelorette" ihrem Schatz eine romantische Liebeserklärung. "Danke, dass du in meinem Leben bist. Dass du mein Fels in der Brandung bist, mir jeden Tag aufs Neue Halt und Sicherheit schenkst. Danke, dass du mir den Glauben an die Liebe und an eine Beziehung mit Respekt, Vertrauen und Loyalität zurückgegeben hast", schrieb sie zu einem Pärchen-Bild. "In dir habe ich nicht nur einen Partner, mit dem ich mein Leben teilen kann, sondern auch einen Freund, mit dem ich lachen und über Gott und die Welt reden kann. Dein Geburtstag ist ein Tag, an dem du von allen Seiten beschenkt wirst aber das größte und schönste Geschenk für mich, bist und bleibst du."

Nadine Klein: So hat sie 15 Kilo abgenommen

So verbrachten Nadine und Tim seinen Geburtstag

Doch damit nicht genug! Nadine hat sich für ihren Schatz zum Ehrentag noch eine Überraschung einfallen lassen. Sie mietete extra ein Boot. "Wir waren den ganzen Tag auf dem Wasser und hatten bestes Wetter", verriet sie. Dazu gab es einen Geburtstagskuchen, der "ratzfatz aufgegessen war."

Aktuell sucht "Bachelorette" im nach ihrem Traummann. Doch ein Kandidat spielt ein falsches Spiel. Wer? Das erfahrt ihr im Video: