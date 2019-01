Nadine Klein: Traurige Liebes-Beichte von der "Bachelorette"!

Reddit this

Oh je, arme Nadine Klein! Mit dieser traurigen Beichte gibt sie nun tiefe Einblicke in ihr Innerstes...

Erst im vergangen Jahr konnten -Fans beobachten, wie in ihrem Alexander Hindersmann die große Liebe fand. Doch einige Wochen später dann der Schock: Das Paar ging wieder getrennte Wege. Doch haben Nadine und Alex nach der Trennung noch Kontakt und hat Nadine bereits einen neuen Mann fürs Leben gefunden?

Nadine Klein: Ist Daniel Lott ihr neuer Freund? Jetzt spricht sie Klartext

Nadine Klein ist aufgewühlt

Wie Nadine nun berichtet, hat sie ihr Bachelorette-Liebes-Aus immer noch nicht verkraftet. Ihr hängt die Zeit sogar so sehr nach, dass sie die aktuelle Bachelor-Staffel nicht mitverfolgen kann. Nadine erklärt gegenüber "Promiflash": "Irgendwie ist es bei mir noch ein bisschen zu frisch, also es erinnert mich zu sehr an meine Zeit und das wühlt gerade zu viel auf. Deswegen kann ich es irgendwie nicht gucken." Wie traurig! Und wie sieht es mit dem Kontakt zu Alex aus?

Nadine Klein: "Es gehört der Vergangenheit an"

Obwohl Nadine und Alex das absolute " "-Traumpaar waren, haben die beiden nach wie vor keinen Kontakt miteinander. Nadine erklärt: "Ich würde sagen, dass gehört der Vergangenheit an und ich habe das auch abgehakt. Mir geht es aber sehr gut." Ob Nadine in diesem Jahr noch den Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!