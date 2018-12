Nadine Klein: Was läuft zwischen ihr und Bachelor Andrej Mangold?

Oh, là, là! Was läuft denn da zwischen Bachelor Andrej Mangold und Ex-Bachelorette Nadine Klein?

Im nächsten Jahr geht in die nächste Runde. Diesmal wird Andrej Mangold nach der Frau fürs Leben suchen. Doch muss er das überhaupt? Ein überraschendes Statement von könnte nun die Antwort liefern...

Nadine Klein: Eiskalt! Hat SIE Alex Hindersmann nur ausgenutzt?

Nadine Klein hat kein Glück in der Liebe

Seit ihrer Trennung von Alex Hindersmann ist es ruhig im Liebes-Leben von Ex-Bachelorette Nadine Klein. Die ist seitdem stets solo auf dem "Red Carpet" unterwegs. Doch wird ihrer Liebes-Suche durch Andrej ein jähes Ende gesetzt? Durch eine unerwartete Beichte von Nadine könnte man jedenfalls vermuten, dass die Ex-Bachelorette ein Auge auf den Junggesellen geworfen hat...

Nadine Klein schwärmt vom Bachelor

Wie Nadine nun berichtet, scheint ihr der neue Bachelor gut zu gefallen. So erklärt sie gegenüber " ": "Kann natürlich sein, ja. Ich finde es gut, dass es mal ein anderer Typ ist und er wirkt natürlich auch gut, alleine von den Bildern her, die Augen sind toll, also sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus." Na das sind definitiv mal eindeutige Worte. Ob in der nächsten Zeit zwischen Nadine und Andrej noch die Funken fliegen werden? Wir können gespannt sein...