Nadine Klein: Zurück zu Kandidat Daniel Lott!

Im Finale der "Bachelorette" hat sich eigentlich gegen Daniel Lott und für Alexander Hindersmann entschieden. Mittlerweile ist mit Alex alles aus. Und Nadine ist offenbar wieder bei Daniel gelandet....

Nadine Klein: "Let's Dance"-Hammer!

Nadine Klein: Date mit Daniel Lott

Promiflash liegen Fotos vor, die Nadine Klein und den Zweitplatzierten bei einem Date zeigen. "Sie wirkten vertraut, ab und zu berührten sich ihre Arme", so der Beobachter, der dem Promi-Portal die Bioder zugespielt hat. Läuft also wirklich was zwischen den beiden? Sind die beiden jetzt das neue Promi-Traumpaar?

Nadine Klein: War Alexander Hindersmann der Falsche?

Schon im Finale war Nadine Klein hin und hergerissen. "Ich bin in zwei Männer verschossen. Ich habe Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen", verriet sie damals unter Tränen im Interview mit . Nicht unbegründet.

Alex und sie waren nur wenige Wochen ein Paar. Mit Daniel Lott hingegen scheint sie sich weiterhin gut zu verstehen. Und wer weiß, vielleicht ist aus der guten Freundschaft jetzt doch noch die große Liebe geworden...