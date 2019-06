Nadine Zucker: Sie zeigt das Ergebnis ihrer Bauchdeckenstraffung

Reddit this

Sie ist happy!

Im vergangenen Jahr legte sich Nadine Zucker unter das Messer des -Doc: Nach einer Gewichtsabnahme von rund 85 Kilo erfüllte sich die ehemalige BTN-Darstellerin ihren Traum von der Bauchdeckenstraffung.

Jetzt präsentierte der -Star stolz, was sich nach der OP bei ihr getan hat!

Nadine Zucker: Bauchfrei nach der Hautstraffung

Auf ihrem -Account präsentierte sich Nadine Zucker den Fans im bauchfrei-Look: In Unterwäsche steht die Schauspielerin vor dem Spiegel und lacht stolz in die Kamera.

"Da mich jetzt viele gefragt haben wie mein Bauch nach der Bauchdeckenstraffung aussieht ... Voilà", kommentierte Nadine Zucker drei Fotos und fügte zufrieden hinzu:

"Und ja ich hab noch immer Übergewicht und Schwimmringe aber mir ejaaal!"

Und auch die Fans zeigten sich bei diesen Einblicken ganz beeindruckt:

"Also Nadine, ich muss ganz ehrlich sagen erstmal Respekt, was du alles geschafft hast", kommentierte ein User voller Bewuderung, "Du strahlst so toll, super siehst du aus", meinte auch ein anderer.