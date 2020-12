Nadja abd el Farrag: Alleine? So feiert Naddel Weihnachten

Sie hatte es in ihrem Leben nicht immer leicht. Nadja abd el Farrag hatte zuletzt mit Geld- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Viele Freunde hat sie nicht.

Doch in diesem Jahr ist es viel ruhiger um Naddel geworden. Sie lebt zurückgezogen an der Nordsee und arbeitet in einer Backstube. Die 55-Jährige scheint angekommen zu sein. Und trotzdem bleibt die Frage: Wie wird sie Weihnachten feiern?