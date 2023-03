Nadja Abd el Farrag: Aufgetaucht! Endlich spricht sie Klartext

Endlich herrscht Gewissheit! Naddel lebt und ihr geht es gut. Also zumindest den Umständen entsprechend. Denn der ganze Trubel um ihre Person ist für die Bohlen-Ex ziemlich belastend. Gegenüber "RTL" verriet sie exklusiv in einem Telefonat, wie es ihr aktuell mit der Situation ergeht: "Heute bin ich fix und fertig. Aber das liegt daran, was über meine Person mal wieder alles auf Instagram, Facebook oder im Fernsehen berichtet wird. Oder auch in der Bild-Zeitung. Das macht mich heute ein bisschen fertig."

Doch das ist nicht das Einzige, was das ehemalige Model bedrückt. Denn ihr Social Media Manager und ehemaliger Freund Daniel soll im Besitz ihrer Social-Media-Identität und wichtiger Unterlagen sein - scheinbar gegen ihren Willen. Darunter sogar der Pin zu ihrem Bankkonto. Dabei handle es sich auch um den Mann, der das Verschwinden der Bohlen-Ex auf Instagram öffentlich machte. "Das, was überall geschrieben wird auf Instagram: Glaubt nichts", warnt Naddel eindringlich im Gespräch mit "RTL". Sie will nun gegen den Mann vorgehen.

