Nadja Abd el Farrag: Aus und vorbei! Sie hat genug!

Es wird nicht ruhig bei ! Vor einigen Wochen verkündete die Power-Frau, dass die sie ein neues Leben an der Nordsee anfangen möchte. Doch die Corona-Pandemie machte Naddel dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Ein jüngstes Foto zeigt Naddel nämlich nun dabei, wie sie kellnert! Doch um unnötigen Fan-Kommentaren aus dem Weg zu gehen, zieht die Ex von nun einen radikalen Schlussstrich!

Dieter Bohlen: Jury-Hammer! SIE soll seine Neue werden

Naddel kann ihren Job nicht ausüben

Eigentlich wollte Naddel in ihrer neuen Heimat Dangast im Wellnessbereich voll durchstarten. Doch durch die Corona-Pandemie ist Naddel nun dazu gezwungen, einen anderen Job auszuüben, um sich über Wasser zu halten. So teilt Naddel nun ein Foto via , auf dem sie beim Servieren zu sehen ist. Dazu kommentiert sie: "Ich sag doch, ich serviere auch! Gastronomie geht auch, alles vielseitig hier!" Doch um Hater-Kommentare zu vermeiden, hat Naddel ihre Kommentarfunktion einfach ausgestellt...

Naddel umgeht persönliche Angriffe

Das Nadja in der Vergangenheit des Öfteren via Social Media angefeindet wurde, ist definitiv nichts Neues. Doch um dem aus dem Weg zu gehen, hat die Power-Frau kurzerhand die Kommentar-Funktion via Instagram deaktiviert und damit den Anfeindungen ein jähes Aus gesetzt. Ob Naddel diesen radikalen Schlussstrich in der nächsten Zeit wohl nochmal rückgängig machen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

Huch, so kennen wir Dieter Bohlen ja gar nicht: