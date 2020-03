Nadja Abd el Farrag: Bittere Bilanz nach Neustart! Sie bricht ihr Schweigen!

Bittere Worte von Nadja Abd el Farrag! Obwohl die Ex von Dieter Bohlen aktuell allein Grund zur Freude hat, wendet sie sich nun nach ihrem Neustart mit einer bitteren Beichte an ihre Fans...

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Monaten kehrte Naddel ihrem alten Leben den Rücken zu und entschloss sich dazu, von Hamburg nach Dangast zu ziehen, um ein neues Leben zu beginne. Seitdem versorgt die Power-Frau ihre Fans immer wieder mit Updates und berichtet, wie gut es ihr in ihrer neuen Heimat geht. Doch jetzt das Traurige...

Nadja Abd el Farrag zieht eine bittere Bilanz

Obwohl sich Nadja Abd el Farrag in ihrer neuen Heimat Dangast an der Nordsee pudelwohl fühlt, zieht sie nun eine bittere Lebens-Bilanz. So erklärt sie gegenüber " ": "Ja, es war nicht gut, es war nicht gut. Ich wollte gerade sagen, es war beschissen, aber das war es ja auch." Wow! Was für emotionale Worte. Doch damit nicht genug! Naddel ergänzt, dass sie sich oft hinter der Show-Nadja versteckt hat, um niemanden an sich ran zu lassen: "Ja, das habe ich bestimmt gemacht. Doch, habe ich auch gemacht. Stehe ich auch zu." Ein Glück jedoch, dass die Power-Frau diese schlimme Zeit hinter sich lassen konnte...

Nadja hat neuen Mut

Auch wenn Naddel ein tiefes Tal der Tränen durchwandern musste, lässt sie sich davon nicht unterkriegen. So berichtet sie über ihr neues Leben: "Also ich bin erst mal ganz anders, da ich auch andere Menschen habe, mit denen ich verkehre." Und auch zum Thema Alkohol hat Naddel mittlerweile eine ganz klare Meinung: "Das Thema ist so was von durch. Und, ich meine, ich mache jetzt meinen Weg und ich denke, das ist auch gut so. Und es geht nach vorne." Ehrliche Worte, die zeigen: Naddel lässt sich so schnell nicht aus der Bahn werfen!

