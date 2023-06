Nadja Abd el Farrag: Bittere Bruchlandung! Jetzt hat sie ihre letzte Chance vertan

Nadjas neustes Opfer: Andreas Ellermann, Ex-Verlobter von Patricia Blanco. Der Hamburger Multimillionär nahm sich ihrer an, um ihr nach etlichen Rückschlägen wieder auf die Beine zu helfen – wie schon so viele vor ihm, etwa TV-Schuldenberater Peter Zwegat oder Produzent Ralph Siegel. Er vermittelte ihr eine Wohnung. Als Dank sollte sie für ein Fest von Ellermanns Stiftung Würstchen grillen und Small Talk mit den Gästen halten. Doch es geschah, was oft geschieht, wenn Nadja Abd el Farrag arbeiten soll – richtig: wieder einmal nichts!

Zum vereinbarten Termin tauchte sie einfach nicht auf, ignorierte Ellermanns Anrufe, entschuldigte sich lapidar via Instagram. Und ihr Gönner? Der tobt! Wie auch so viele vor ihm. Naddel, was soll das?