Nadja Abd el Farrag: Bitterer Tiefschlag! Ihr Glück ist erneut zerbrochen!

Kurz nachdem Naddel in ihre neue Heimat Dangast an der Nordsee umzog, berichtete sie ihren Fans, dass sie sich endlich angekommen fühlt. In ihrem neuen Job im Beauty-Bereich wollte Naddel einen späten Neuanfang wagen und die Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen. Doch dann kam alles anders! Die Corona-Pandemie stellte Naddel erneut vor eine riesige Herausforderung, da sie dadurch ihre neue Arbeit nicht mehr ausüben konnte. Doch die Power-Frau zeigt sich wie gewohnt selbstbewusst!