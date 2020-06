Nadja abd el Farrag: Bitteres Alkohol-Drama!

Es sollte der perfekte Neuanfang sein: Naddel zog Ende 2019 in das idyllische Städtchen Dangast an der Nordsee. Fern von den Versuchungen, Skandalen und falschen Freunden in ihrer bisherigen Heimat Hamburg wollte sie dort ein neues Leben beginnen.

In Hamburg ging ihr Leben in letzter Zeit nur noch in eine Richtung: bergab. Die Bilder ihrer unzähligen Alkohol-Abstürze haben die meisten von uns noch heute vor Augen. Ein Arzt prophezeite der gelernten Apothekerin sogar, dass sie nicht mehr lange zu leben hätte. Die Diagnose: Leberzirrhose. Naddel versuchte deswegen mehrfach, ihr Leben umzukrempeln – bisher ohne Erfolg. Ob es dieses Mal klappen kann? Zunächst sah es ganz so aus, als würde ihr der Absprung endlich gelingen: Naddel begann zunächst als Aushilfe in einem Bekleidungsgeschäft, später in Festanstellung in einem Beauty-Salon zu arbeiten. Doch die Freude über den neuen Job als Masseurin währte nicht lange – aufgrund der Corona-Krise musste das Studio schließen – und nach der Wiedereröffnung bekam Naddel ihre Stelle nicht mehr zurück. Wieder einmal gab es Ende des Monats keinen regelmäßigen Gehaltszettel. Bis jetzt!