Nadja abd el Farrag: Die Situation eskaliert!

Eigentlich sollte es für Naddel in diesem Jahr endlich besser laufen! Sie konnte endlich einige Jobs an Land ziehen und sollte iegentlich auch aus dem Hotel ausziehen, in dem sie seit einer Ewigkeit wohnt. Doch scheinbar hat Nadja abd el Farrag nichts dazugelernt! Zwar verdient sie jetzt Geld, aber sie kann damit überhaupt nicht umgehen und wirft es aus dem Fenster raus.

Jetzt traf sich die Ex von Dieter Bohlen wieder mit Peter Zwegat - und die Situation zwischen den beiden eskaliert!

Drama um Naddel: Jetzt spricht die Klartext!

Nadja abd el Farrag: Selbst Peter Zwegat ist verzweifelt!

Zwei Jahre nachdem Peter Zwegat Naddel geholfen hat, treffen sie sich wieder. Schon damals krachte es zwischen den beiden. Und auch jetzt ist vor allem Peter Zwegat schockiert und auch enttäuscht von Naddel! Denn die wirft ihr hart verdientes Geld nicht nur mit vollen Händen raus, sondern schimpft auch über Kunden!

In der Vorschau der neuen Folge "Raus aus den Schulden" (Montag, 23. April, 20.15 Uhr RTL) sieht man, wie schwer es der Schuldenberater mit der 53-Jährigen hat. Peter Zwegat bringt es auf den Punkt: "Sie sind so blöd und spielen den Ball ins Aus!"

Doch wie es scheint, ist Naddel (mal wieder) ziemlich uneinsichtig. Keine leichte Aufgabe für den RTL-Star! "Jetzt könnte ich mal einen guten Rat brauchen", so Peter Zwegat verzweifelt! Ob er es trotzdem schafft, ihr endlich eine eigene Wohnung zu besorgen und sie zur Vernunft bringen, was das Geld angeht?

Naddel: Job geplatzt!

Schon vor einigen Tagen sorgte Nadja abd el Farrag wieder für negative Schlagzeilen! Sie sollte auf einer Dirndl-Messe über den Laufsteg schreiten. Doch sie ließ den Auftritt platzen! Schuld war ihr Fuß, der ihr nach einer Operation immer noch Probleme bereitet. "Letztes Jahr war mein Sprunggelenk dreifach gebrochen. Ich trage eigentlich nie hohe Schuhe. Ich konnte irgendwann einfach nicht mehr laufen, da der Fuß dick wurde. Deshalb habe ich dem Veranstalter gesagt, ich müsse mich jetzt hinlegen", erklärte sie gegenüber AZ.