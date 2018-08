Nadja Abd el Farrag: Dieses neue Bild sorgt für Begeisterung!

Reddit this

Lange hat man nicht mehr gesehen. Doch jetzt ist sie wieder aufgetaucht - und der Anblick ist eine echte Überraschung!

Nadja Abd el Farrag: Trauriges Nachwuchs-Drama

Naddel sieht richtig gut aus!

Nadja Abd el Farrag absolvierte einen Auftritt im "Irrenhouse" in Berlin - und sie sah gesund und glücklich aus. Vor einigen Wochen schockierte die Ex von ihre Fans noch total abgemagert bei einer Koch-Show auftrat. Die Zuschauer waren in großer Sorge um sie. Doch jetzt scheint sie wieder über den Berg zu sein!

Naddel hat einige Kilos zugenommen und auch ihr Strahlen wiedergefunden. Sie wirkt wie ein anderer Mensch!

Nadja Abd el Farrag hatte es wirklich nicht leicht

Wie schön, dass es endlich wieder gute Neuigkeiten von Naddel gibt. In der Vergangenheit sah das nämlich ganz anders aus. Bei der 53-Jährigen wurde eine Leberzirrhose diagnostiziert, sie brach sich das Sprunggelenk und leidet unter ADHS. Ihr blieb nichts erspart.... Es bleibt zu hoffen, dass es jetzt endlich bergauf für sie geht....