Nadja abd el Farrag: Dramatischer Zusammenbruch!

Nachdem sie eine schwere Operation am Fuß hatte und sie außerdem einen Auftritt in Krümels Stadl absagen musste, brach sie jetzt laut "OK" vor einem Auftritt zusammen. "Als unser VIP-Betreuer eintraf, um sie abzuholen, lag Naddel im Bett, wirkte wie weggetreten, wimmerte vor sich hin, dass sie nicht aufstehen kann", erklärten Marion und Daniel Pfaff gegenüber "OK".

Doch obwohl es Naddel schlecht ging, trat sie auf! „Hätte sie vorher abgesagt, kein Problem. Aber so kurzfristig ein Rückzieher, das geht nicht. Die Gäste waren ja ihretwegen da und haben alle auf sie gewartet“, verrät Daniel weiter. Zu viel für die Sängerin!