Nadja Abd el Farrag: Eiskalt abserviert! Skandal um die 54-Jährige

Nadja Abd el Farrag war am Wochenende auf einer Kirmes in Schloß Holte-Stukenbrock gebucht, um dort zwei Lieder zu singen. Medienmanager Michael Weber handelte den Deal aus. Für 500 Euro und die Unterbringung im Hotel sollte Naddel auftreten. Doch dazu kam es nicht. Denn Naddel entschied sich kurzfristig um.

Nadja Abd el Farrag sagte Auftritt ab

Der Ex von war die Gage zu niedrig. "Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre", klagte Michael Weber gegenüber " .de". "Bei 1500 Euro Gage wäre es was anderes gewesen." Michal kocht vor Wut. "Alle beteiligten Personen wollten Naddel helfen, damit sie endlich wieder auf die Beine kommt. Aber dieser Frau ist nicht mehr zu helfen, sie tritt alles mit Füßen."

Nadja Abd el Farrag: "Das war mir einfach zu wenig Kohle"

Naddel meldete sich bereits zu den Vorwürfen zu Wort. "Das war mir einfach zu wenig Kohle. Ich habe den Auftritt zugesagt, hatte aber dann das Gefühl, dass er schon Anteile von der eigentlichen Gage abgezogen hat", erklärte sie. "Das war mir am Ende alles zu unseriös, ich hatte ein komisches Gefühl. Deswegen habe ich dann wieder abgesagt. Es gab auch keinen Kontakt zum Veranstalter, keinen Vertrag."

