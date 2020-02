Nadja Abd el Farrag: Emotionale Beichte! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Reddit this

Für geht es nun endlich wieder bergauf! Sie hat nicht nur eine eigene Wohnung, sondern auch einen Job, der sie richtig glücklich macht. Nun spricht die 54-Jährige über ihren emotionalen Neuanfang.

Nadja Abd el Farrag: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Naddel genießt ihr neues Leben

„Ich bin sehr motiviert und es gibt sehr viele schöne Angebote“, freut sich Naddel auf ihrer -Seite. „Es gibt tatsächlich Menschen, die an ‚Nadja‘ glauben.“ Nach den Negativschlagzeilen der letzten Jahre hatten viele Fans nicht mehr daran geglaubt, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommt.

Doch von fiesen Kommentaren will Nadja sich nicht mehr beirren lassen. „Ich denke positiv, auch wenn viele Menschen mich nur unglücklich sehen wollen“, erklärt sie. Endlich kann die Powerfrau zeigen, was wirklich in ihr steckt!

Radikaler Neuanfang für Nadja Abd el Farrag! Mehr dazu seht ihr im Video: