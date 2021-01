Nadja Abd el Farrag: Emotionaler Abschied - Jetzt beginnt ihr neues Leben

Naddel nimmt Abschied

"Zu einer Zeit in meinem Leben, in der ich mich sammeln, Kräfte tanken musste und mich neu ausgerichtet habe, fand ich in Dangast einen Ort auf dieser Welt als Ruhepool. Die Menschen nahmen mich auf und wurden meine Freunde", so Naddel. Doch: "Als Künstlerin muss ich nun Abschied nehmen, denn eine neue Aufgabe wartet auf mich, auf die ich mich sehr freue." Ab April will sie nun die Bäckerei Käpt'n Flindt aus Fahrdorf bei Schleswig vertreten.

Derzeit sucht Nadja in Hamburg nach einer neuen Bleibe für sich und ihre Hündin Lilly. Es ist bereits ihr 19. Umzug! Doch dieses Mal ist die Freude ganz besonders groß, denn sie ist endlich schuldenfrei und kann ein ganz neues Leben beginnen - ganz ohne Geldsorgen! Wie schön!

Intimes Bett-Foto aufgetaucht! So sehen die Fans Naddel gerne: