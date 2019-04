Reddit this

Nadja abd el Farrag erneut in Pöbel-Laune! Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

und werden wohl keine Freundinnen mehr! In den 90ern spannte Verona Naddel ihren damaligen Freund Dieter Bohlen aus. Anschließend flogen die beiden spontan nach Las Vegas, um sich das Ja-Wort zu geben. Viele hatten damals Mitleid mit Naddel.

Hatte Naddel eine Affäre mit ihren Gärtner?

Doch in ihrem Buch "Nimm dir alles, gib viel" behauptete Verona, dass Naddel auch kein Kind von Traurigkeit war. Angeblich hatte sie eine Affäre mit ihrem Gärtner. "Einfach lächerlich. Die Geschichte ist erstunken und erlogen", stellt Naddel jetzt im Interview mit dem Magazin "IN" klar. Sauer sei sie über die Enthüllungen jedoch nicht. "Ich weiß ja, wie sie tickt. Sie geht über Leichen. Schon immer. Verona war immer gegen mich. Ich glaube, Verona hätte fast alles getan, um ihre Karriere zu pushen."

Nadja Abd el Farrag: Spurlos Verschwunden! Große Sorge um die Bohlen-Ex!

So heftig schießt Naddel gegen Verona

Doch damit nicht genug! Naddel geht sogar noch weiter. "Wieso lässt sich ihr Mann das gefallen? Ich verstehe nicht, was im Kopf dieser Frau vorgeht. Die lebt wirklich in ihrer eigenen Welt. Ob ihr Mann oder die Kinder, jeder aus ihrer Familie muss in ihrer Verona-Show mitspielen", ätzt sie. "Glücklich ist Verona vermutlich nicht. Denn wenn man alles hat und mit seinem Leben und der Familie im Reinen ist, dann lässt man die Vergangenheit ruhen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Sie langweilt sich scheinbar und braucht Aufmerksamkeit."