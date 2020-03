Nadja Abd el Farrag: Haar-Hammer! Überraschende Typveränderung!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich zog die Ex von Dieter Bohlen von Hamburg nach Dangast an die Nordsee, um dort einen neuen Lebens-Abschnitt zu beginnen. Nun die nächste Neuigkeit…

Nadja Abd el Farrag will eine neue Frisur

Via " " lässt Naddel nun die Bombe platzen und berichtet ihrer treuen Community, dass sie sich für eine neue Frise entschieden hat. So erklärt sie in ihrem Post: "Gleich... mein Friseur Termin steht an." Neben einem neuen Job will Naddel also scheinbar auch eine Typveränderung hinlegen. In der Vergangenheit war Naddel stets mit einer Perücke unterwegs, unter der sie ihre echten Haare versteckte. Will Naddel sich jetzt von ihrem alten "Perrücken-Ich" verabschieden? Ihre Fans können es jedenfalls schon jetzt kaum erwarten, womit sie Naddel überrascht...

Naddels Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Power-Frau deutlich wird, sind ihre Fans schon jetzt vollkommen aus dem Häuschen, was Naddel aus sich machen will. So kommentieren sie unter ihrem Post: "Na da bin ich mal gespannt, bei einer Lebensveränderung ändert sich ja auch der Haarschnitt meist drastisch. Ein Cut dem alten Leben und einen flotten Cut auch an den Haaren. Freu mich für Dich" sowie "Schön das Du uns Fans daran teilhaben lässt... bin sehr gespannt auf das Ergebnis... aber denke daran... Du musst Dich wohlfühlen..." Für was sich Naddel wohl entscheiden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

