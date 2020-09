Nadja Abd el Farrag: Haar-Knaller! Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Früher kannte man Nadja Abd el Farrag eigentlich nur mit Perücke. Vor einigen Monaten legte sie diese jedoch ab und wagte eine kleine Typveränderung. So richtig konnte sich die Powerfrau aber nicht an ihren Look gewöhnen. Deshalb war sie nun erneut beim Friseur und ist mit dem Ergebnis endlich rundum zufrieden!