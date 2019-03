Nadja abd el Farrag: Heiße Affäre mit dem Gärtner?

Reddit this

Heftige Enthüllung um Nadja abd el Farrag! Hatte die Ex von Dieter Bohlen eine Affäre mit seinem Gärtner?

In dem Enthüllungsbuch von bekommt nicht nur sein Fett weg. Auch Naddel muss einige Zeilen über sich lesen...

Verona Pooth: Jetzt packt sie über Dieter Bohlen aus!

Naddel: Affäre mit dem Gärtner?

Und so deutet Verona Pooth in ihrem Schmöker "Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip" darauf hin, dass Naddel gar kein Kind von Traurigkeit war. Als die legendäre Dreicksgeschichte mit Verona, Naddel und Dieter lief, soll der Poptitan einen ziemlich attraktiven Gärtner beschäftigt haben. Und der ließ nichts anbrennen. "Ja, Hallöchen, Popöchen", soll er Verona gleich als erstes zugelüstert haben. Die hatte aber kein Interesse! Seine Reaktion darauf? Ziemlich eindeutig...

"Aber Naddel und ich haben uns die ganzen Jahre auch gut verstanden", soll der daraufhin erwidert haben. So so, etwa so gut, dass die beiden sich auch körperlich nahe waren? Das ist und bleibt wohl ihr kleines Geheimnis...

Ist Nadja abd el Farrag verliebt?

Heute hat Naddel jedenfalls weniger Glück mit den Männern. Nach der Trennung von Dieter Bohlen wollte es in der Liebe nicht mehr richtig klappen. Doch zuletzt machte sie mit einer möglichen neuen Liebe wieder Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen zeigte sich die 54-Jährige mit einem riesigen Blumenstrauß - etwa von einem Verehrer? Die Hamburgerin schweigt und genießt....