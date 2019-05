Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Naddel ihrer Heimat Hamburg den Rücken zukehren möchte, um auf die Baleareninsel Mallorca auszuwandern. Einige Zeit später wurden von Naddel alle Umzugsspekulationen dementiert. Doch nun die nächsten Neuigkeiten...

Nadja Abd el Farrag: Intime Beichte

Das Naddel in der Vergangenheit immer wieder mit dem Thema Alkohol in Verbindung gebracht wurde, ist definitiv nichts Neues. Doch nun die schönen Neuigkeiten! Wie Naddel nämlich nun berichtet, ist sie seit einem halben Jahr trocken. So erklärt sie gegenüber "Bild", während eines Auftritts auf Mallorca: "Ich habe seit über einem halben Jahr nicht mehr getrunken." Was für Hammer- ! Doch damit nicht genug...

Naddel spricht über die Zukunft

Wie Naddel weiter erklärtt, ist es momentan ihr größter Herzenswunsch, demnächst eine eigene Wohnung zu finden. So erklärt sie: "Ich will endlich eine eigene Wohnung. Am liebsten in Hamburg, aber Mallorca wäre auch okay." Bleibt somit nur zu hoffen, dass der Ex von dieses Vorhaben gelingt! Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen!