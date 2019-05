Jubel- bei Naddel! Dass die letzten Jahre für die Ex von Dieter Bohlen alles andere als rosig verliefen, ist definitiv nichts Neues. Doch jetzt die Überraschung! Wie Naddel nun berichtet, geht es ihr momentan blenden!

Naddel hat neuen Mut geschöpft

Wie Naddel nun berichtet, könnte es bei ihr aktuell nicht besser laufen. So verrät sie gegenüber " ": "Aktuell geht es mir gut, es geht mir super. Ich habe so das Gefühl, es passiert was, es passiert was Neues, A mit einer Wohnung und B mit neuen Jobs. Ich habe das Gefühl, da gehen neue Türen auf." Was für Hammer-Neuigkeiten! Ist dies etwa die Bestätigung, dass Naddel doch auf die Baleareninsel Mallorca zieht?

Zieht Naddel nach Mallorca?

Obwohl erst vor einigen Wochen ein Video aufgetaucht3, in dem Naddel dabei zu sehen ist, wie sie mit Krümel, der Betreiberin von Krümels Stadl, über einen Umzug nach Mallorca philosophiert, dementierte Naddel vor einigen Tagen alle Balearen-Umzugsgerüchte. Scheinbar will Naddel ihrer Karriere also in Deutschland wieder vorantreiben. Ob ihr dies gelingt? Wir drücken ihr dabei ganz fest die Daumen!