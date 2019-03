Ausgerechnet hat es ausgeplaudert: Naddel soll während ihrer Beziehung mit eine Affäre mit seinem Gärtner gehabt haben! Jetzt spricht die Klartext!

Naddel: Affäre mit Gärtner?

In ihrem Buch "Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip" lässt verona Pooth die Bombe platzen. Als sie mit Dieter Bohlen zusammen war, hatte der einen ziemlich attraktiven Gärtner. Und der soll angeblich auch Naddel gefallen haben. Denn anchdem Verona den jungen Mann abblitzen ließ, erklärte der wohl grinsend: "Aber Naddel und ich haben uns die ganzen Jahre auch gut verstanden!" Doch stimmt das wirklich?

Jetzt spricht Naddel selbst!

Naddel dementiert die Affäre

Die Ex von Dieter Bohlen will nichts von einem Techtelmechtel wissen! Bei erklärt sie jetzt: "In der Gala steht, Verona behaupte in ihrer Biografie, ich hätte eine Affäre mit dem Gärtner von Dieter gehabt. Und obwohl ich der Gala gegenüber dies dementierte, haben sie es in ihrem Bericht nicht erwähnt. Kein feiner Zug. Dann sage ich es hier nochmal: Nein, ich hatte nichts mir dem Gärtner. Wie das klingt....", schreibt sie offen. Ein klares Statement!