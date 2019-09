Nadja Abd el Farrag: Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus!

Reddit this

Vergangene Woche sorgte für jede Menge Schlagzeilen. "Wegen der Thomas Cook-Pleite fielen alle Condor-Flüge aus – auch meiner", beschwerte sie sich. Konsequenz: Naddel saß auf Mallorca fest - und musste bei einer Freundin übernachten.

Nadja Abd el Farrags Flug fiel gar nicht aus

Jetzt kommt raus: Die Geschichte ist so nicht ganz richtig. "Alle Flüge von Condor werden und wurden mit einer hohen Pünktlichkeit durchgeführt", rechtfertigte sich ein Sprecher der Airline gegenüber .

Nadja Abd el Farrag: Sex-Skandal!

Und was sagt Naddel? "Ich bin an diesem Tag um vier Uhr aufgestanden und war einfach ziemlich verwirrt. Ich war spät dran, bin von Gate zu Gate gelaufen und habe im Endeffekt Condor mit Ryanair verwechselt - das war nämlich der Flieger, den ich auch tatsächlich verpasst habe", erklärte sie. "Es tut mir leid, ich möchte mich bei Condor für die Verwechslung entschuldigen. Es waren ziemlich chaotische Zustände am Flughafen und da habe ich wohl leicht den Überblick verloren."

Vor kurzem wurde Naddel knallhart abeserviert und ausgetauscht! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: