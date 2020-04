Nadja Abd el Farrag: Jetzt packt ihr neuer Chef über sie aus!

Bei ist ordentlich was los! Seit einigen Wochen wohnt die Ex von Dieter Bohlen in Dangast an der Nordsee, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Vor allem beruflich wollte Naddel in ihrer neuen Heimat voll durchstarten. Doch wie schlägt sich die Ex von in ihrem neuen Job?

Naddels Chef in Plauderlaune

Wie nun Markus Kattenbaum gegenüber "taff" erklärt, ist er mit Naddels Arbeit absolut zufrieden. So erklärt er: "Wir haben uns natürlich auch vorher gefragt. ist das das Richtige? Aber da es sowieso kaum Mitarbeiter gibt, die wir hier generieren können, haben wir natürlich schnell erkannt, dass das eine große Chance ist, und sie macht ihren Job gut. Die ist bodenständig, die ist lieb." Ehrliche Worte, die vor allem Naddel freuen werden. Und wie fühlt sich die Power-Frau in ihrer neuen Heimat und mit ihrem neuen Job?

Naddel packt über ihr neues Leben aus

Obwohl Naddel in den vergangenen Jahren immer wieder probierte, ihr Leben neu zu ordnen, hat sie diesmal das Gefühl, dass es endlich geklappt hat: "Ich weiß nicht, mit 60 oder 65 noch mal neu anfangen ist schwieriger als jetzt mit 55. Also ich denke immer, das ist meine - also habe ich mir selber jetzt gesagt - meine letzte Chance." Ebenfalls ergänzt sie: "Eigentlich hat es bei mir ja immer geklappt. Zwar nicht ausdauernd, aber es hat zu mindestens zu Anfang immer geklappt. Und warum soll es jetzt nicht weiterhin durchgehend klappen, verdammt noch mal." Bleibt somit nur zu hoffen, dass es bei Naddel weiterhin so gut läuft.

