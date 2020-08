Nadja Abd el Farrag: Jetzt rechnet sie mit Dieter Bohlen ab!

Naddel lebte damals in seiner Villa in Tötensen. "Um 10 Uhr wollte Dieter immer frühstücken. Mit frisch gepresstem Orangensaft. Und ich habe ihm seine Zeitungen mitbringen müssen. Und dann musste ich eine halbe Stunde still sitzen, er wollte ja nicht alleine frühstücken", erzählt sie jetzt im "Lose Luder"-Podcast mit Freundin Désirée Nick. Außerdem musste Naddel ohne Hilfe den Haushalt schmeißen. "Ich war wie eine Bedienstete", ätzt sie weiter. Jeden Tag schickte er sie mit dem Fahrrad zum Einkaufen. "Ich durfte keinen Führerschein machen, weil er hatte mich dann nicht unter Kontrolle."