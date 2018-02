Nadja abd el Farrag: Knallhart abserviert und ausgetauscht!

Gerade schien es für Nadja abd el Farrag wieder bergauf zu gehen. Schulden und Krankheit hat die 52-Jährige den Kampf angesagt, hatte sogar wieder Arbeit gefunden.

Dieser erneute Schock dürfte für Naddel deshalb jetzt umso größer sein: Sie wurde knallhart abserviert und ausgetauscht.

Wird ihr dieser erneute Rückschlag jetzt zum Verhängnis?

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO!

So geht es Naddel wirklich

Gegenüber "Bunte" hat Nadja and el Farrag jetzt ihr Schweigen gebrochen. Gesundheitlich ist sie nämlich auf dem besten Weg! "Da ist alles ok. Ich bin ja jetzt jeden Monat einmal zur Untersuchung. Es besteht der Verdacht auf Leberzirrhose. Ich hatte ein bisschen erhöhte Werte. Meine Blutwerte sind jetzt fast normal. Ich trinke ja überhaupt nichts mehr, ich geh ja auch nicht mehr weg", so Naddel im Interview. Was für tolle Nachrichten.

Nadja abd el Farrag: Große Sorge um Naddel

Naddel will auf eigenen Beinen stehen

Und nicht nur gesundheitlich geht es endlich bergauf für Naddel. Sie will endlich eine eigene Wohnung beziehen und auf eigenen Beinen stehen.