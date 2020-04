Nadja Abd el Farrag: "Mein neuer Verehrer!" Süße News von Naddel!

Bei ist ordentlich was los! Seit einigen Wochen lebt Naddel in Dangast an der Nordsee und startete in einen neuen Lebensabschnitt. Nun die nächste Neuigkeit...

Nadja Abd el Farrag hat einen "Verehrer"

Seit Naddels Umzug nach Dangast machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass die Ex von in ihrer neuen Heimat einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch während Naddel die Liebes-Gerüchte stets dementierte, stellt sie nun via ihren neuen "Verehrer" vor: Duke, die Dogge! Naddel kommentiert zu dem witzig gemeinten Schnappschuss mit einem zwinkernden Auge: "Mein neuer 'Verehrer' Duke, die Dogge und tierischer Freund! Auch von meiner Hündin Lilly." Das so ein süßes Bild von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Naddels Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Naddel deutlich wird, hat sie damit bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre Anhänger fleißig: "Hunde sind das Beste für die Seele, die Treuesten und die Zuverlässigsten (wenn man sie richtig behandelt). Schöne Hunde, die Beiden!" sowie "Einfach goldig... Duke und Du... schön Dich so Lächeln zusehen." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob in den nächsten Monaten wohl auch noch ein "Zweibeiner" das Herz von Naddel erobern kann? Wir können gespannt sein...

