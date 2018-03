Nadja Abd el Farrag: Naddel kehrt zurück zu diesem Mann!

Vor fast zwei Jahren haben sie es schon einmal miteinander versucht - jetzt kehrt Nadja Abd el Farrag (53) zu ihm zurück!

Er will Naddel wieder auf die Beine helfen

RTL-Schuldenexperte Peter Zwegat (68) will Naddel noch einmal helfen, ihre Geldsorgen loszuwerden. Auch, wenn das beim letzten Mal nicht besonders gut ausging.

Nadja abd el Farrag: Herzzerreißendes Baby-Geständnis!

Mit dem Format "Raus aus den Schulden" sollte Naddel wieder auf Spur gebracht werden. Der Experte erstellte für sie eine Finanzanalyse und sie sollte sich auf Jobs bewerben. Zu einem Vorstellungsgespräch ging sie jedoch nicht. Der klägliche TV-Versuch, Naddel wieder auf die Beine zu helfen, scheiterte.

So versuchte Peter Zwegat Naddel bereits vor fast zwei Jahren aus der Schuldenfalle zu helfen. RTL

Nadja Abd el Farrag gibt zu viel Geld aus

Bis heute soll sich dennoch einiges geändert haben. Nadja Abd el Farrag soll mittlerweile gutes Geld verdienen. Das neue Problem: Sie gibt zu viel davon aus. Wie "DWDL" berichtet, sei die 53-Jährige noch immer verschuldet.

In der neuen Folge werden Peter Zwegat und sein Team erneut versuchen, Naddel zu helfen. Diese wohnt noch immer in einem Hotelzimmer, hat keine eigene Wohnung. Ausgestrahlt werden soll das Ganze am 23. April.