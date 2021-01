Nadja Abd el Farrag: Naddel zeigt den neuen "Mann in meinem Leben!"

Alkohol-Exzesse, Pleite-Drama und peinliche Auftritte - in der Vergangenheit sorgte Naddel für so manche negative Schlagzeilen. Doch damit ist seit einigen Monaten Schluss.

Die Ex von Dieter Bohlen hat sich zurückgezogen. Sie lebt in Norddeutschland, hat einen Job und lebt ein ruhiges Leben. Mit einem neuen Mann an ihrer Seite?