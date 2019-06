Nadja Abd el Farrag: Neue Zähne für Naddel!

Es war quasi das Markenzeichen von , doch nun ist es Geschichte. Die Ex von trennt sich von ihren leuchtend weißen Zähnen.

Naddel: Heftige Alkohol-Beichte!

Nadja Abd el Farrag beim Zahnarzt

Den Besuch beim Zahnarzt absolviert Naddel aber nicht alleine. Sie lässt sich von begleiten. Im Interview verrät sie: "Meine Vorderfront wird gemacht. Vor allem hier oben, dass tut alles so weh. Aber nach 30 Jahren muss es auch mal gemacht werden."

Doch die 54-Jährige will nicht nur die Schmerzen loswerden. Sie möchte am Ende auch etwas natürlicher aussehen. Deswegen sollen die Beißerchen auch dunkler werden. "Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der die Farbe von Naddel nicht kennt. Jeder, der in die Praxis kommt, sagt, ich will helle Zähne – aber nicht so hell wie bei Naddel. Es ist einfach ein bisschen too much", erklärt der Zahnarzt Milan Michalides.

Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen...

Naddel: So sehen ihre neuen Zähne aus

Die neuen Zähne von Nadja Abd el Farrag werden natürlich auch gleich bei präsentiert. Das Vorher/Nachher-Foto begeistert nicht nur die Hamburgerin. "Super!! Natürlich schöne Zähne" oder "Viel schöner und besser", finden auch die Instagram-User.

Da hat sich der Gang zum Zahnarzt doch gelohnt....