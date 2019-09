Nadja Abd el Farrag: Pleite-Drama auf Mallorca

Arme Naddel! Eigentlich wollte sie schon längst wieder in Hamburg sein, doch plötzlich sitzt sie am Flughafen von Palma fest und kann sich keinen Rückflug leisten...

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Die 54-Jährige sitzt derzeit auf Mallorca fest und kann nicht zurück nach Hamburg fliegen. Der Grund: Reiseanbieter Thomas Cook ist pleite und Naddels Flug fiel deshalb ins Wasser.

Nadja Abd el Farrag: Verschwunden! Ihre Fans sind in Sorge!

Naddel ist außer sich

„Nach meinem Auftritt in ‚Krümels Stadl‘ am Montagabend, wollte ich Dienstagmorgen gegen sieben Uhr von Mallorca zurück nach Hamburg fliegen. Es wurde aber alles zu einer Katastrophe. Wegen der Thomas Cook-Pleite fielen alle Condor-Flüge aus – auch meiner. Alternative One Way-Tickets nach Hamburg sollten plötzlich 500 Euro aufwärts kosten, die haben sie nicht alle“, feuert sie gegenüber . So viel Geld will sie für den Rückflug nicht ausgeben!

„Es ist sehr kompliziert. Bis 1500 Euro haben sie verlangt“, erklärt Nadja fassungslos. „Da habe ich gesagt: Nee. Ich habe meine Freundin angerufen. Weil das Hotel, wo ich übernachtet habe, das war ausgebucht.“ Ihre zusätzliche Zeit auf Mallorca kann sie jedoch nicht genießen, weil sie ständig am Laptop nach einem günstigen Flug suchen muss. „Jetzt mache ich erst einmal Pause. In zwei Stunden werde ich noch einmal reinschauen und hoffe, doch irgendwie einen günstigen Flug zu finden. Einen, der bezahlbar ist…“

Liebes-Drama! Zerstört dieses Model die Ehe von und ?