Nadja Abd el Farrag: Radikaler Schlussstrich! Sie hat die Nase voll

So kann es nicht weitergehen! Nadja Abd el Farrag gibt ihren Fans einen knallharten Korb...

genießt ihr neues Leben in vollen Zügen. Nach den Strapazen der letzten Jahre geht es für sie endlich wieder bergauf. Doch es gibt eine Sache, die ihr gehörig auf die Nerven geht…

Nadja Abd el Farrag: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Nadja zieht die Reißleine

Auf ihrer -Seite stellt Naddel klar, dass sie leider keine Zeit für die etlichen privaten Wünsche ihrer Fans hat. „Ich bekomme jeden Tag zig Anfragen wegen Geburtstagsvideos, um Grüße zu senden. Sorry, es ist einfach zeitlich bei mir nicht möglich“, so die 55-Jährige. „Allen wünsche ich trotzdem viel Glück, aber bitte schickt mir keine Mails mehr an meinen geschäftlichen Email-Account, da diese Mails eh bei meiner Managerin ankommen.“

Mit ihrem neuen Job hat Nadja alle Hände voll zu tun. Doch das nehmen ihr die Fans sicherlich nicht übel…

