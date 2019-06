Nadja Abd el Farrag: Sex-Skandal!

Oh je! Was ist nur schon wieder bei Nadja Abd el Farrag los? Ein Sex-Skandal um Naddel erschüttert nun die Öffentlichkeit...

Es wird nicht ruhig bei Naddel! Erst vor einigen Wochen lieferten sich Verona Pooth und Naddel einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Grund: Veronas Biografie, in der Naddel alles andere als gut wegkommt. Nun holt Naddel zum nächsten Gegenschlag aus...

Verona Pooth: Böse Klatsche für die 51-Jährige

Sex-Skandal um Naddel

Wie Verona in ihrer Biografie berichtet, soll es damals zu einem heißen Intermezzo zwischen Naddel und dem Gärtner von gekommen sein. Für Naddel ein absolutes "No Go". So stellte die Sängerin schon kurz nach der Veröffentlichung der Biografie klar, dass an den Gärtner-Affären-Gerüchten absolut nichts dran sein. Wie wütend Naddel jedoch nach wie vor auf Verona ist, stellt sie nun in einer ehrlichen Beichte klar...

Naddel lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Laut Naddel, würde Verona nur aus einem Grund die vermeintlichen Lügenmärchen verbreiten: Geld! So erklärt sie gegenüber "Bunte: "Wegen der Kohle! Es gibt Menschen, die immer in der Öffentlichkeit stehen müssen!" Ebenfalls fügt sie hinzu: "Das wurde doch schon vor Jahren rauf und runter erzählt. Warum muss sie das denn noch einmal aufwärmen?" Klare Worte, die zeigen: Naddel will sich von der Vergangenheit klar distanzieren. Was Verona darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.