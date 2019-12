Nadja Abd el Farrag: Sex-Skandal! Ihre Fans sind sprachlos!

Es wird nicht ruhig bei ! Wie die Ex von Dieter Bohlen kürzlich verriet, würde sie ihr Leben aktuell neu ordnen, um die düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen. Umso erschreckender somit die jüngste Nachricht von der 54-Jährigen...

Dieter Bohlen & Thomas Gottschalk: Jetzt holt Dieter zum Gegenschlag aus!

Nadja Abd el Farrag bekommt unmoralisches Angebot

Das Naddel via "Social Media" immer wieder eine Reihe von komischer Nachrichten erhält, ist definitiv nichts Neues. Eine Nachricht sorgt bei Naddel und ihren Fans nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit! Der Grund: Naddel erhält ein unmoralisches Angebot. So teilt sie eine Anfrage mit ihren Anhängern, in der zu lesen ist: "Hallo Frau Abd el Farrag, Sie waren für mich immer meine Traumfrau. Seit vielen Jahren frage ich mich immer wieder mal, warum eine so fantastische Frau in solche Krisen gerät. Ich möchte Sie fragen (und das hat mich wirklich Mut gekostet!), ob Sie Interesse an einer erotischen Nacht haben. Ich würde sehr gut dafür bezahlen und für mich würde ein Traum wahr." Autsch! Das Naddel so eine Nachricht nicht lange auf sich sitzen lassen kann, ist klar...

Naddel ist geschockt

Wie unter dem Post deutlich wird, ist Naddel von dem Sex-Angebot einfach nur sprachlos. So kommentiert sie: "Es kostet mich auch Überwindung nicht gleich zu kotzen, solche Emails zu erhalten!!" Und auch ihre Fans pflichten ihr bei: "Wer schreibt sowas? Ein 20-Jähriger? Sehr kindlich! Nimmt er auch nur im Ansatz an, Sie würden darauf einsteigen?!" sowie "Lass dich nicht unterkriegen! Finde gut, dass du so offensiv damit umgehst. Wünsche dir viel Kraft!" Ehrliche Worte, die zeigen: Naddels Community steht geschlossen hinter ihr! Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Ex von Dieter in Zukunft von solchen Nachrichten verschont bleibt und sich voll und ganz auf ihren Neuanfang konzentrieren kann...

Große Sorge um ! Wie geht es ihm wirklich?