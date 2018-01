Nadja abd el Farrag: So geht es ihr wirklich

Nadja abd el Farrag: So geht es ihr wirklich

Endlich wieder ein Lebenszeichen von Nadja abd el Farrag! Zum Jahreswechsel meldete sich die 52-Jährige bei ihren Fans. Es scheint als müssten diese sich zur Abwechslung mal keine Sorgen um ihre Naddel machen.

Nadja abd el Farrag feierte Weihnachten mit ihrer Familie

Glücklich strahlt Nadja abd el Farrag in die Kamera. Sie sitzt in einem festlich geschmückten Raum, hält Luftballons in der Hand. "Weihnachten habe ich mit meiner Mutti und meiner Schwester verbracht", schreibt sie dazu.

"Wünsche allen ein tolles und erfolgreiches 2018 und einen guten Rutsch ins neue Jahr." Kaum haben sich ihre Fans um sie gesorgt, weil Naddel mehr als einen Monat keinen Post mehr abgesetzt hat, beruhigt diese sie mit dem Strahlefoto.

Nicht alle Fans nehmen Naddel ab, dass es ihr gut geht

Oder ist ihr breites Grinsen etwa nur Maskerade? Während etliche ihrer Facebook-Fans sich über das Lebenszeichen der 52-Jährigen freuen und ihr ebenfalls ein tolles neues Jahr wünschen, meinen einige hinter ihre Fassade blicken zu können.

Nadja abd el Farrag: Neuer Job für Naddel - doch die Bilder sind schockierend!

"Das Bild nehme ich dir nicht ab....klar...es ist gemacht worden...du hast gelacht darauf....aber ich glaube, dir geht es schlechter als du es auch zugeben magst! Sorry Nadja, aber Ich als dein "Fan" wünsche dir alles erdenklich Gute und dass du mit deinem Leben mal klar kommst", kommentiert einer ihrer Anhänger das Foto. Weitere sehen das ähnlich.

Klar, es ist unwahrscheinlich, dass Nadja abd el Farrag in so kurzer Zeit wieder vollständig genesen ist - ein Schritt in die richtige Richtung ist ein Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie aber mit Sicherheit.

Noch vor wenigen Tagen war die Sorge um Naddel noch groß: