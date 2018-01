Nadja abd el Farrag: So geht es ihr wirklich!

Nadja abd el Farrag hatte es in der Vergangenheit wirklich alles andere als leicht. Eines der schlimmsten Ereignisse in der Vergangenheit war sicher die Diagnose Leberzirrhose! Doch wie geht es Naddel heute?

Nadja abd el Farrag: Dramatische OP!

Naddel ist auf dem Weg der Besserung

Gegenüber "Bunte" hat Nadja and el Farrag jetzt ihr Schweigen gebrochen. Gesundheitlich ist sie nämlich auf dem besten Weg! "Da ist alles ok. Ich bin ja jetzt jeden Monat einmal zur Untersuchung. Es besteht der Verdacht auf Leberzirrhose. Ich hatte ein bisschen erhöhte Werte. Meine Blutwerte sind jetzt fast normal. Ich trinke ja überhaupt nichts mehr, ich geh ja auch nicht mehr weg", so Naddel im Interview. Was für tolle Nachrichten zum Jahresbeginn.

Naddel will auf eigenen Beinen stehen

Und nicht nur gesundheitlich geht es endlich bergauf für Naddel. Sie will endlich eine eigene Wohnung beziehen und auf eigenen Beinen stehen.