Nadja abd el Farrag: Traurige Alkohol-Beichte

Es ist kein Geheimnis, dass Nadja abd el Farrag in der Vergangenheit Probleme mit übermäßigem Alkoholkonsum hatte. Auch ihre Leber ist schwer geschädigt und muss permanent beobachtet werden.

Vor einiger Zeit versicherte die 52-Jährige, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Doch in einem Interview mit der „Abendzeitung“ rudert sie nun zurück. „Ich habe noch nie Wodka oder Whiskey getrunken, sondern immer nur Prosecco, Wein oder Champagner... Ich trinke auch noch immer mein Gläschen Prosecco. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt vier oder fünf Gläser am Tag trinke."

So wirklich beruhigt dürften ihre Fans nach dieser Aussage nicht sein. Immerhin steht es so schlecht um Nadjas Leber, dass sie alle zwei Monate zur Kontrolle muss. Trotzdem gibt sie Entwarnung: „Viele dachten ja immer, ich nibble bald ab. Aber ich bin nicht an dem Punkt, wo man sich um mich Sorgen machen muss.“