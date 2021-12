Nadja Abd el Farrag: Traurige Babybeichte!

"Geburtstagsgruß Bestellung, Junggesellenabschied, Hochzeit alles an Wünsche übermittle ich für Euch an Eure Liebsten. Mit persönlicher Ansprache", offenbart Naddel nun in ihrem jüngsten "Instagram"-Post, mit dem sie auch prompt einer Beglückwünschenden zur Geburt eines kleinen Mädchens gratuliert. Doch damit nicht genug! Naddel ergänzt, neben ihren warmen Worten: "Wenn ich mir das damals hätte wünschen können, dann hätte ich mir auch ein Mädchen gewünscht!" Wow! Ehrliche Worte, die man von Nadja so gar nicht erwartet hätte. Das Naddel jedoch der nicht erfüllte Kinderwunsch all zu sehr zu schaffen macht, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich ist die Power-Frau dafür bekannt, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft...